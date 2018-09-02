عباس: ترامب عرض كونفدرالية مع الأردن وأنا طالبته بضم إسرائيل إليها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد خلال لقاء مع مسؤولين من منظمة "السلام الآن" وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي بأن فريق ترامب خلال المفاوضات عرض عليه اتفاق سلام قائم على كونفدرالية مع الأردن.

وعلق عباس على المقترح بأنه يقبل هذه الخطة، في حال قبلت إسرائيل أن تدخل في هذه الكونفدرالية، وقال:"أريد كونفدرالية بثلاثة أطراف، مع إسرائيل والأردن، وأنا أطالب إسرائيل بقبول هذا المقترح"، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".