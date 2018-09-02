نزل آلاف الروس إلى شوارع العاصمة موسكو ومدن أخرى للتظاهر إحتجاجا على قانون التقاعد الجديد الذي وضعته الحكومة على طاولة النقاش. واستجاب المتظاهرون لدعوة الحزب الشيوعي الروسي المعارض لسياسة بوتين وبعض النقابات العمالية، حيث رفعوا شعارات رافضة للقانون.
مظاهرات واسعة في روسيا ضد قانون التقاعد الجديد
مظاهرات واسعة في روسيا ضد قانون التقاعد الجديد
ويتضمن مشروع قانون التقاعد الجديد تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما للرجال والنساء، عوض الإحالة على التقاعد في سن الـ 60 بالنسبة للرجال والـ 55 لدى النساء كما هو معمول به حاليا.
وندد المتظاهرون بالقانون وطالبوا الحكومة بإجراء استفتاء عام على مشروع القانون الجديد مع ضرورة الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكاسب اجتماعية في البلاد.
وكان مجلس الدوما، مجلس النواب في الجمعية الاتحادية لروسيا الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد قد صادق في القراءة الأولى على مشروع قانون التقاعد الجديد مع اعتماد تعديل فيما يتعلق بالنساء للإستفادة من التقاعد في سن الـ 63 عاما، فيما تمسك المجلس بسن 65 عاما بالنسبة للرجال.
ويثير قانون التقاعد الجديد في روسيا غضبا كبيرا لدى المعارضة والنقابات العمالية ما دفع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التوجه إلى شعبه في خطاب دعا فيه إلى ضرورة اعتماد هذه الإصلاحات مع مراعاة الوضع الخاص بالنساء واعتماد سن الـ 60 بالنسبة لهن. ونبه بوتين في خطابه إلى أن الدولة تنفق حوالي 20 مليار روبل في السنة وهذا ما قد يخلق عجزا لها في المستقبل في حالة لم يتم تعديل قانون التقاعد.
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