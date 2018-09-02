شاهد: جثمان ماكين يصل إلى المحطة قبل الأخيرة من رحلة التشييع التي خطط لها

وصل جثمان السيناتوري الأمريكي جون ماكين اليوم الأحد إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية لإتمام مراسم الوداع ضمن حفل تذكاري رسمي.
المراسم التي ستقام في أنابوليس تم التحضير لها بعناية تماما كبقية تفاصيل التشييع، والتي بدأت من أريزونا بعد أن توفي يوم 25 أغسطس / آب الماضي بسبب مرض السرطان.
الجدير ذكره أن ماكين كان قد أوصى بتفاصيل رحلته الأخيرة قبل رحيله، بدءا من الشخصيات الكبيرة التي ستحضر وتنعيه، مرورا بتأبينه بالأكاديمية العسكرية، وصولا إلى القبر الذي سيدفن فيه.
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فقد اختار ماكين موقعا تاريخيا يطل على نهر سيفرن، في مقبرة ألريغتون الوطنية، حيث دُفن والده وجده، اللذان حملا رتبة أدميرال في الجيش.