خرج الألاف من المولدوفيين السبت إلى شوارع العاصمة كيشيناو للتظاهر والمطالبة بإعادة توحيد بلادهم مع رومانيا. ورفع المتظاهرون الأعلام المولدوفية والرومانية ورددوا مرددين شعارات تطالب بالوحدة مثل: "الوحدة وبيسارابيا"، اسم مولدوفا القديم.
مظاهرة الآلاف من سكان مولدوفا للمطالبة بإعادة ضم بلادهم إلى رومانيا
مظاهرة الآلاف من سكان مولدوفا للمطالبة بإعادة ضم بلادهم إلى رومانيا
وفي مارس/ أذار المنصرم، أعرب مشرعون رومانيون عن دعمهم لإعادة توحيدهم مع مولدوفا المجاورة في تصويت رمزي يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، لكن رئيس برلمان مولدوفا قال إن بلاده تعتز باستقلالها.
ويعقد البرلمان الروماني جلسة خاصة للاحتفال بمرور 100 عام على انضمام مولدوفا إلى مملكة رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى. وتم ضم مولدوفا في العام 1940 إلى الاتحاد السوفييتي، قبل أن تصبح دولة مستقلة في العام 1991.
البلد الصغير غير الساحلي منقسم سياسيا بين أنصار علاقات أوثق مع موسكو وأولئك الذين يريدون تتبع مولدوفا رومانيا، الجارة الجنوبية الأكبر العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
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