دراسة: ليلة بدون نوم تعني مزيدا من الشحوم في جسدك

ليلة واحدة بدون نوم، قد تدفع جسمك إلى تخزين الشحوم وإذابة العضلات، فكرة قد يجدها البعض غريبة، إلا أنها نتيجة توصلت إليها دراسة أجرتها جامعة سويدية.

جونثان سيديرناس من جامعة أوبسالا في السويد قال إن هذا يساعد على توضيح فكرة أن الناس الذين يعانون من الأرق، أو الموظفين الذين يعملون وفق نظام "الورديات"، مع مواعيد نوم مختلفة، معرّضون أكثر لأن تخزن أجسامهم الشحوم، وتصبح ممتلئة، وقد يصابون بمرض السكري، بحسب ما نقله موقع NewScientist.

وشملت الدراسة التي أجراها جونثان ومجموعة من الباحثين الآخرين عينة مكونة 15 شخصا، يتمتعون بصحة جيدة، وقسموهم إلى مجموعتين، الأولى تمتع أفرادها بنوم هانئ، والثانية بقي أفرادها مستيقظين طوال الليل.