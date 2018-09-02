رحلت أريثا فرانكلين ولم تترك وصية لتقسيم التركة

على الرغم من أنها عاشت حتى سن الـ 76 عاما، قبل أن تغادر عالمنا هذا إثر إصابتها بسرطان البنكرياس، لم تترك أيقونة موسيقى السول أريثا فرانكلين وصية لتقسيم ثروتها التي جمعتها خلال مسيرتها الحافلة بالنجاحات.

وستكون مهمة الأبناء الأربعة وباقي أفراد عائلات فرانكلين بعد جنازة الوداع التي أقيمت الجمعة بمدينة ديترويت صعبة وطويلة لحصر ممتلكات أسطورة السول ومستحقاتها المالية التي لا تزال بعضها لدى المنتجين. عملية قد تستغرق سنوات خاصة وأن أيقونة السول كانت تفضل قبض مستحقاتها المالية نقدا.

وبموجب قانون ميشيغان، وكما هو معمول به في أغلب الولايات الأمريكية، سيقسم أبناء أريثا الأربعة تركة والدتهم بالتساوي في غياب وصية تحدد نصيب كل واحد. ولم تظهر لحد الآن أية خلافات حول تقسيم التركة بين أفراد العائلة.

لم تكن أريثا متزوجة ويبلغ أبناؤها الأربعة ما بين 48 و63 عاما. كلارنس فرانكلين، إدوارد فرانكلين، كيكالف فرانكلين وتيد وايت. إبنتها البكر كلارنس تعانى من عجز عقلي ويمثلها وصي شرعي.

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كتبت أريثا فرانكلين عددًا قليلا من أغانيها الكلاسيكية، كأغنية "Think" "فكر" المشهورة التي تقاضت نظيرها الكثير من المال، ولم تحصل في المقابل على أية مستحقات مقابل الكثير من أشهر أغانيها، بما في ذلك أغنية "Respect"،"الاحترام" التي ألفها أوتيس ريدينغ.

وعلى الرغم من أن أغانيها أذيعت ملايين المرات على مختلف المحطات الإذاعية، إلا أنها لم تقبض سوى القليل من المستحقات بما أن مؤلف الأغنية هو الذي يمتلك الحقوق.

فعلى سبيل المثال أغنية "Respect"، "الاحترام" التي جنت ملايين الدولارات، عادت فوائدها إلى سليل أوتيس ريدينغ الذي كتب الأغنية وذلك بالرغم من أن الأغنية عرفت شهرة كبيرة وشاعت بفضل صوت أريثا فرانكلين.

وبحسب عملية جرد أولية، تتركز ثروة الراحلة أريثا في ملكية عدة عقارات بمدينة ديترويت، قدرها خبراء الضرائب بحوالي مليوني دولار على الأقل.

وبمجرد وضع قيمة البيع الحقيقية لهذه العقارات والتي قد تستغرق سنوات، ستقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بإقتطاع ضرائب مستحقة على فرانكلين، ثم ستفرض ضريبة أخرى على تركاتها بنسبة 40 في المائة لأية أصول تتجاوز قيمتها 11.2 مليون دولار.