آخر تجليات الرئيس الفلبيني: طالما هناك جميلات فهناك اغتصاب!

رئيس الفلبين إلى الواجهة مجددا. الزعيم المثير للجدل "يتحف" الحضور بآخر "تجلياته" والقضية هذه المرة هي ظاهرة الاغتصاب. حيث رأى أن جمال النساء هو السبب في هذه الجرائم.

كلام الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي جاء في خطاب له الخميس 30 أغسطس / آب حول قضايا اغتصاب، تحدث عنها تقرير للشرطة وذكر أن دافاو مسقط رأس دوتيرتي والتي كان رئيسا لبلديتها في وقت سابق، قد سجلت رقما قياسيا في حالات العنف الجنسي.

وقال الرئيس المثير للجدل في هذا الصدد :"ذكروا أن هنالك حالات اغتصاب كثيرة في دافو، لكن طالما هنالك نساء جميلات فيها، فستقع حوادث اغتصاب جديدة" بحسب ما جاء في صحيفة "washingtonpost".

وأضاف:"لكن من المرأة التي ستقبل القيام بهذا الفعل من المرة الأولى، هل ستسمح النساء بالقيام بهذا؟ طبعا لا".

إحدى المنظمات النسائية أدانت التعليق، وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة هاري روك لصحيفة نيورورك تايمز:"لا يجب أن نولي أهمية لما قاله الرئيس من خلال مزحة، النساء لن يتقبلن مزحة عن الاغتصاب".

تصريح دوتيرتي هذا ليس أول تصريح له يثير ضجة، فقد صرح السنة الماضية بأنه يسمح للجنود العاملين في المناطق الخاضعة للقانون العسكري باغتصاب ثلاث نساء دون أن يتعرضوا للعقاب".

وخلال حملته الانتخابية أعاد الرئيس الفلبيني إلى الأضواء قضية المبشرة الأسترالية جاكلين هاميل، والتي كنت احتُجزت في سجن في دافو، وقتلت فيه عام 1989، في الوقت الذي كان فيه رئيس بلدية المدينة، وقال وقتها:"كنت غاضبا جدا، لقد تم اغتصابها، لكنها جميلة، كان يجب أن أكون الأول، يا للأسف".

سفيرة استراليا في مانيلا أماندا غورلي علقت على تويتر على مزحته "لا يجب المزاح بالقتل أو الاغتصاب"، فأجابها:"هذه هي السياسة، ابقي بعيدة، إبقيْ بعيدة أيتها الحكومة الأسترالية، إبقي بعيدة".

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وفي العام 2017 قال دوتيرتي في تعليق على الاعتداءات الجنسية، بأنه لا يحبذ أن يتم اغتصاب الأطفال، ولكن "يمكنك أن تعبث مع ملكة جمال العالم مثلا، حينها سأهنئك بأنك لك من الرجولة ما يجعلك تغتصب شخصا وأنت تعرف بأنك ستموت بعدها".

الملفت بالموضوع أن دوتيرتي قال معلقا على تصريح ابنته بأنها تعرضت للاغتصاب "أنت ملكة الدراما"، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.