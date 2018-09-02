قالت الشرطة إن مكتبا حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو تعرض لهجوم انتحاري بسيارة ملغومة يوم الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا يحرسون المكتب إضافة إلى جرح 14 آخرين على الأقل من بينهم عدة اطفال بحسب مصدر رسمي.
ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة هز مقرا حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو
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ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة هز مقرا حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو
@ Copyright :رويترز نقلا عن منصر محمد
وقد نقلت سيارت الإسعاف إلى المستشفى فيما كان السكان يبحثون عن ناجين بين الأنقاض بحسب ما أفاد به شاهد لوكالة رويترز.
وقال صحفي تابع للوكالة إنه رأى يدا بشرية وأثر دماء بين الأنقاض.
و كان دوي هائل قد رج في أنحاء مقديشو وارتفعت سحب دخان في سماء المدينة. تبين بعدها أنها سيارة ملغومة كان يقودها انتحاري صدمت مديرية هولوداغ في مقديشو بحسب ما أفاد به مصدر أمني.
ويعانى الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991.
وتقاتل حركة الشباب الصومالية الإسلامية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب والتي تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.