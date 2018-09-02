يبدو أنه أضحى من المستحيل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحركة عفوية خلال زياراته الرسمية من دون أن تحسب عليه. فبعد حركات المصافحة وخطئه في تلوين علم بلاده، ها هو ترامب يشعل منصات التواصل الإجتماعي من خلال نظرة غريبة ألقاها باتجاه إحدى الفتيات خلال زيارته الأسبوع الماضي لمستشفى بولاية أوهايو رفقة زوجته ميلانيا ووزير الصحة الأمريكي ألكس أزار.
شاهد: نظرة ترامب "الشريرة" لفتاة في مستشفى تتحول إلى "سخرية" على تويتر
شاهد: نظرة ترامب "الشريرة" لفتاة في مستشفى تتحول إلى "سخرية" على تويتر
الصورة التي التقطت أظهرت ترامب وهو ينظر بطريقة مخيفة إلى الفتاة ما أثار سخرية الكثيرين على موقع تويتر. حيث غرد أحد الأشخاص سمى نفسه كابتن ترووت معلقا على الصورة ساخرا : "سأضعك في قفص كالآخرين"، في إشارة إلى سياسة فصل الأطفال المهاجرين من المكسيك عن أولياءهم في الولايات المتحدة التي انتهجها ترامب منذ أشهر.
من جهته قال سورريال دوم: "هل ترغبين في الإنضمام إلى فريق عملي، نحتاج إلى وزير للتربية ذي خبرة ".
سلسلة ردود اأفعال مختلفة نشرت على تويتر، حيث حاول كل مغرد التفوق على الآخر، ليحوِّل الصورة إلى "ميم رائع".
وانقسمت التغريدات من إيحاءات مازحة إلى سخرية من سياسة ترامب من خلال القرارات التي اتخذها منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.
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ولعل أطرف تغريدة كانت لبين سوب الذي عوض صورة ترامب بصورة القرش نيمو من سلسلة الرسوم المتحركة "عالم نيمو".