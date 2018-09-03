متحف لوفر أبو ظبي يؤجل عرض لوحة لدافنشي قيمتها 450 مليون دولار

قالت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات اليوم الاثنين إن لوحة المسيح المخلص (سلفاتور موندي) للرسام ليوناردو دافنشي لن تعرض بمتحف اللوفر بالعاصمة الإماراتية في الموعد المحدد لذلك.
وكانت هذه اللوحة أثارت جدلا بعد مزاعم عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ربما يكون مشتريها الذي لم يعلن عنه.
وتعد لوحة المسيح المخلص الأغلى في التاريخ بعد بيعها في مزاد بدار كريستيز وكان من المقرر عرضها في فرع جديد تابع لمتحف اللوفر في أبوظبي اعتبارا من يوم 18 سبتمبر أيلول الجاري. ولم تعلن السلطات سببا لتأجيل عرض اللوحة.
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وبيعت اللوحة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بمبلغ 450.3 مليون دولار لمشتر لم يعلن عن اسمه شارك في المزاد الذي استمر لنحو 20 دقيقة عبر الهاتف.
وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن الأمير محمد بن سلمان هو من اشترى هذه اللوحة وفقا لتقارير من المخابرات الأمريكية منقولة عن مصادر على اتصال مباشر بالأمر، حتى على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي يتبناها الأمير وتشمل تدابير تقشفية.
لكن مسؤولا سعوديا نفى حينئذ صحة هذا التقرير وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وهو من الأسرة الحاكمة وجرى تعيينه لاحقا أول وزير للثقافة في المملكة، كان مخولا بإتمام عملية شراء هذه اللوحة نيابة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.