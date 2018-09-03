بوريس جونسون يرى المملكة المتحدة مهزومة في مفاوضات البريكسيت

استنكر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون مجددا اقتراحات تيريزا ماي، المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ "البريكسيت"، معتبرا أن بروكسل ستخرج منتصرة من المفاوضات الجارية مع لندن.
وكتب جونسون في صحيفة تلغراف اليومية قائلا، إنه "يخشى من أن النتيجة التي لا مفر منها هي انتصار اتحاد أوروبي أمام مملكة متحدة مهزومة و 12 نجمة تدور رمزيا فوق رأسها الفاقد للوعي".
وكان بوريس جونسون غادر الحكومة تعبيرا عن رفضه ما بات يعرف بخطة "تشيكرز" التي اقترحتها تيريزا ماي، والتي تعتمد على الإبقاء على علاقات تجارية واسعة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت.
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ويقول جونسون إن اقتراحات رئيسة الحكومة أثارت غضب أنصار عملية خروج كاملة وقاسية، كما أثارت تشاؤم قادة في الاتحاد الأوروبي شككوا في نجاعة الخطة، مضيفا إن الاتحاد الأوروبي قد فاز إلى حد الآن بكل الأشواط المهمة في هذه المفاوضات.
ويرى جونسون المؤيد بقوة للبريكسيت أن اعتماد لندن لخطة "تشيكرز" هو بمثابة دخولها الحرب رافعة العلم الأبيض. وفيما تراوح المفاوضات بين لندن وبروكسل مكانها خاصة فيما تعلق بالحدود الايرلندية، يتهم بوريس جونسون الحكومة بأنها لم تحاول حتى تسوية هذه المسألة.
ومثلت تصريحات جونسون رجع الصدى لمواقف ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف البريكسيت، والذي اعتبر أن خطة "تشيكرز" كانت أسوأ من البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. أما رئيسة الوزراء فقد وعدت بالإبقاء على مشروعها، مؤكدة أنها تفضل غياب اتفاق على وجود تنازلات لفائدة بروكسل.
من جانبه دعا مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت ميشال بارنييه لندن إلى تحديد مقترحها بشأن ايرلندا عاجلا، منبها إلى أن اتفاقا كهذا ينبغي التوصل إليه في ظرف زمني لا يتجاوز منتصف نوفمبر-تشرين الثاني المقبل، حتى يكون هناك وقت كاف ليصادق عليه البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي، قبل البريكسيت المبرمج نهاية مارس-أذار 2019.