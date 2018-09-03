سيتنافس المصري محمد صلاح على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم هذا العام إلى جوار كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ولوكا مودريتش قائد كرواتيا.
عاجل
الفيفا: محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم
تقرأ الآن:
الفيفا: محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم
وأعلن الفيفا عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين أن صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، سينافس رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومودريتش قائد كرواتيا على الجائزة.
وتنافس هذا الثلاثي قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي توج بها مودريتش الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم الماضي وقاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.