الفيفا: صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الاثنين أن المصري محمد صلاح سينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام إلى جوار كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ولوكا مودريتش قائد كرواتيا ضمن قائمة مختصرة.

وسينافس صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه على هذه الجائزة بينما رونالدو توج بها اخر عامين.