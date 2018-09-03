فيديو: إسرائيل تواجه "المسير البحري السادس" بالنار والقنابل المسيلة للدموع

تظاهر نشطاء فلسطينيون في قوارب صيد احتجاجاً على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزّة منذ نحو اثني عشر عاماً. وقام المتظاهرون بالإبحار نحو الحدود البحرية لإسرائيل، شمال القطاع، حيث واجهتهم البحرية الإسرائيلية بالعيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع.
وتقول إسرائيل إن الحصار البحري والبري ضروري لاحتواء حركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007. وقامت إسرائيل بتحديد منطقة صيد الأسماك المسموح بها لصيادي القطاع على بعدٍ يتراوح من ستة إلى تسعة أميال بحرية.
وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار قد دعت إلى انطلاق "المسير البحري السادس" بعد ظهر أمس الأحد، وشارك فيه نحو خمسين قارباً، حيث كان على متنها جرحى وطلبة، بحسب ما قالته وسائل إعلام فلسطينية.