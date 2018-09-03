هروب مئات السجناء من سجن في العاصمة الليبية طرابلس

قال مسؤول قضائي إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة للاجتماع يوم الثلاثاء. وأضاف المسؤول أن السجناء فتحوا أبواب سجن عين زارة بالقوة، ولم يتمكن الحراس من إيقافهم، وفق ما أكده بيان للشرطة القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي.