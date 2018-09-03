إسرائيل تهدد بقصف "قطع عسكرية إيرانية في العراق"... فهل من يرد؟

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان الى أن إسرائيل ستقصف قطعاً عسكرية إيرانية في العراق كما فعلت في سوريا من خلال ضرباتها الجوية. وقد جاء ذلك في حديث صحفي له مع شركة الاخبار الإسرائيلية، يوم الاثنين.
ولم يعلن ليبرمان بوضوح عن وجود قطع عسكرية إيرانية في العراق لكنه رد على أحد الأسئلة مهدداً "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب".
وأضاف ليبرمان مؤكداً "سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره... حرية إسرائيل كاملة ونحتفظ بحرية التصرف".
بالنسبة لإسرائيل، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوسع اقليمياً لفتح جبهات جديدة للمواجهة معها. وقد بدأت منذ عام 2013 بشن ضرباتها الجوية في سوريا على ما وصفته بعمليات تهريب الأسلحة ولمنع الانتشار لإيراني أو لمقاتلي جماعة حزب الله.
هذا وقد نقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي، عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن إيران زودت حلفاء شيعة في العراق صواريخ باليستية قصيرة المدى، خلال الشهور الماضية. هذه المعلومات نفتها كل من الحكومة العراقية ونظيرتها الإيرانية، لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبر عن قلقه في تغريدة له على تويتر.
وجاء في هذه التغريدة "إن كان ذلك صحيحاً، فسيكون ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية ولقرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 2231. على بغداد أن تحدد ما يحدث في العراق وليس طهران".
صمت عراقي وأميركي
حتى كتابة هذا الخبر، لم يصدر عن الحكومة العراقية أي رد فعل على هذا التهديد الإسرائيلي، علماً أنها، رسمياً، في حالة حرب مع إسرائيل.
كذلك، لم ترد القيادة المركزية الأميركية في واشنطن على هذا التهديد المبطن، مع العلم أنها تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في العراق.