قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن قواته قتلت فلسطينياً بسبب تلويحه بسكين بالضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينياً لوّح بسكين في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينياً لوّح بسكين في الضفة الغربية
وأكدت خدمة الاسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني مقتل الفلسطيني قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لكنها قالت إنه ليس لديها أي تفصيلات أخرى.
بدورها ذكرت القوات الإسرائيلية في بيان مقتضب "اقترب مهاجم فلسطيني من نقطة تفتيش تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية قرب كريات أربع شرقي الخليل، وهو يحمل سكينا في يده... رداً على ذلك أطلقت قوات الدفاع النار باتجاهه... سقط المهاجم قتيلاً".
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شهود: القاتل مستوطن
لكن ساكناً فلسطينياً بالخليل يدعى عبد المعطي القواسمي قال إن الفلسطيني قتله مستوطن إسرائيلي "أوقف سيارته فجأة ثم أطلق النار عليه". وأضاف القواسمي أنه سمع دوي أربعة أعيرة نارية، وأن القتيل لم يكن يحمل "أي أسلحة بيضاء أو أي شيء". ولم يصب أي إسرائيلي في الواقعة.
وهذا أول فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ تموز (يوليو) عندما قُتل مهاجم فلسطيني بالرصاص بعد دخوله مستوطنة آدم مستوطنة أدم الواقعة بين القدس ومدينة رام الله في الضفة الغربية.