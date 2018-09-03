شاهد: سباق الزوارق التقليدية في البندقية
يجتمع الآلاف من مشجعي رياضة ركوب القوارب في مدينة البندقية لمشاهدة سباق القوارب التاريخي السنوي الذي يقام منذ القرن الثالث عشر في بين بحيرة المدينة الإيطالية وقناتها الكبرى.
ويتقدم سباقات القوارب استعراض تقليدي بنوعه أيضا، يعبر فيه مياه المدينة أسطول من قوارب تقليدية تشبه قوارب القرن السادس عشر، في محاولة سرد لأمجاد امبراطورية كانت تعد إحدى أقوى جمهوريات البحر الأبيض المتوسط وأكثرها نفوذها. والاستعراض يمثل الترحيب بزوجة الملك القبرصي كاتيرينا كورنارو الذي تخلى زوجها عن عرشه لصالح البندقية.