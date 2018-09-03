اليابان ستوقف استيرادها للنفط الإيراني خشية انتقام واشنطن منها

تتحضر الشركات النفطية اليابانية لوقف استيرادها للنفط الخام الإيراني، هذا ما نقلته وسائل الاعلام اليابانية يوم الاثنين وقالت إن اليابان تحاول تفادي أي ضغط محتمل للولايات المتحدة عليها في حال استمرار تعاملها التجاري مع طهران.
هذه العقوبات المفروضة على إيران والتي بدأت في آب/أغسطس الفائت، ستطال، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، قطاعين هامين لها وهما النفط والغاز.
حسب وسائل الاعلام هذه، فإن طوكيو حاولت اقناع واشنطن بالاستمرار باستيراد هاتين المادتين من إيران. لكن مفاوضاتها مع الطرف الأميركي باءت بالفشل. لذلك تحاول الشركات النفطية اليابانية زيادة استيرادها لمادتي النفط والغاز من دول أخرى للاستعاضة عن النفط الإيراني الذي يشكل بالنسبة اليها 5.3% من مجمل النفط المستورد.