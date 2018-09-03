في أعقاب إدانة امرأتين ماليزيتين مسلمتين وفق الشريعة الإسلامية بمحاولة إقامة علاقة جنسية، تم ولأول مرة ضرب المرأتين في مشهد جلد أمام العموم، وهو ما انتقدته منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي اعتبرته خطأ قضائيا.
جلد امرأتين في ماليزيا إثر إقامتهما علاقة جنسية مثلية
جلد امرأتين في ماليزيا إثر إقامتهما علاقة جنسية مثلية
ويبلغ عمر المرأتين على التوالي 22 و32 سنة، وقد تلقين ست ضربات بواسطة القصب الخفيف على ظهورهن على أيدي ضابطات السجن.
وقد شهد عملية الضرب أكثر من 100 شخص من الشهود في محكمة للشريعة الإسلامية شمال شرقي ولاية ترينغانو.
وقد رفضت منظمات لحقوق الانسان العقاب المسلط على المرأتين واعتبرته تراجعا لحقوق الإنسان، وقالت إنه يمكن ان يزيد التمييز ضد المثليين في ماليزيا سوءا.
في المقابل يقول مسؤولون محليون في الهيئة القضائية لترينغانو، إن الهدف من الحكم على المرأتين هو ألا يكون العقاب هدفا في حد ذاته وألا يكون مبالغا فيه، وألا يكون الهدف منه إلحاق الضرر البدني بالشخص، وإنما أن يكون عبرة للمجتمع.
وتعد ماليزيا بلدا معتدلا ومستقرا تعيش فيه أغلبية مسلمة، ولكن ظاهرة الإسلام المحافظ تبدو في تزايد.
للمزيد على يورونيوز:
مهاتير محمد ينتقد ترامب "ومصطلح "معاداة السامية"
الحياة (لا) تنتظر: حسن القنطار عالق في مطار كوالالمبور منذ أكثر من 150 يوماً