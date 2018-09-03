قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت أكثر صعوبة بعد تأجيل الطرح العام الأولي لأرامكو.
موديز: مصاعب تواجه أجندة تنويع التمويل السعودية بعد تأجيل طرح أرامكو
تقرأ الآن:
موديز: مصاعب تواجه أجندة تنويع التمويل السعودية بعد تأجيل طرح أرامكو
وأضافت موديز بأن تنويع الاقتصاد السعودي ونموه في الأمد الطويل يتوقف على نجاح الإصلاحات تمشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الحكومة.
وأشارت المؤسسة إلى أن التأخير في إدراج أرامكو يرجح أن التقدم في استراتيجية الخصخصة السعودية الأوسع نطاقا سيكون تدريجيا.
إلا أن موديز قالت إن المتانة المالية للسعودية تشير إلى بعض المرونة في تمويل خطة الإصلاح والاستثمار كما أن أعباء الديون المباشرة على الحكومة السعودية تظل محدودة رغم زيادتها في السنوات الأخيرة.
إقرأ ايضاً:
فيديو "رقص" زُعم أنه لرئيسة بلدية في السعودية يثير ضجّة على الإنترنت
مسؤول سعودي يعيد خطة حفر قناة سلوى لعزل قطر إلى الواجهة