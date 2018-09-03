ميانمار تصدر حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق صحفيين من رويترز

أصدر قضاء ميانمار حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق صحفيين اثنين يعملان لدى مؤسسة رويترز في ميانمار. ويتعلق الأمر بالصحفيين وا لون، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، وكياو سوي الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وقد وجه لهما القضاء تهما بحيازة مستندات سرية وخرق قانون الأسرار الرسمية.

وسبق للشرطة في ميانمار وأن اتهمت وا لون وكياو سوي بحيازة وثائق متعلقة بعمليات قوات الأمن في ولاية راخين أراكان غربي البلاد.

وكان الصحفيان وشاهد إثبات من الشرطة في القضية قالوا في شهاداتهم إن الشرطة نصبت لهما فخا لمنعهما من تغطية القتل الجماعي لمسلمي الروهينغا أو معاقبتهما عليها.

وقد صدر الحكم وسط ضغوط متنامية على زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي وحكومتها بسبب حملة إجراءات صارمة بدأها الجيش في أغسطس-آب الماضي. ومنذ ذلك الحين، فر نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلاديش المجاورة وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

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واتهم بعض الجنود بالقتل الجماعي والاغتصاب والحرق في حملة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "نموذج مثالي للتطهير العرقي"، بينما تنفي ميانمار معظم هذه المزاعم، لكنها أقرت بقتل عشرة من الرجال والفتية على يد القوات والمدنيين البوذيين في قرية كان صحفيا رويترز يجريان فيها تحقيقا استقصائيا حين ألقي القبض عليهما.

وفي الجلسات التي استمرت ثمانية أشهر، شهد وا لون وكياو سوي بأن اثنين من رجال الشرطة التقيا بهما قبل تسليمهما وثائق ملفوفة في صحيفة خلال لقاء بمطعم في يانغون في 12 ديسمبر-كانون الأول. وقالا إن ضباطا يرتدون ملابس مدنية زجوا بهما في سيارة بعد تسلمهما الوثائق مباشرة.