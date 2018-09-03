شاهد: أرقام قياسية جديدة يسجلها مخترعان بأحزمة طيران من تصميمهما
سجل طياران رقما قياسيا جديدا للتحليق باستخدام البزة النفاثة، أو مايدعى "حزام الطيران"، على شاطئ مدينة بورنموث البريطانية يوم الجمعة 31 أغسطس - آب، لكن السباق شهد حادث بسيط حيث سقط أحدهما مع بزته النفاثة في الماء.
حلق الدكتور أنجلو غروبيسيتش مدرب الطيران في شركة غرافيتي اندستريز بسرعة 74 كم في ساعة، محطما الرقم القياسي في السرعة قبل أن يغطس في المياه على مرأى من آلاف المشجعين. بينما طار ريتشارد براوننغ، مدير الاختبار التجريبي ومؤسس الشركة، لأطول مسافة بلغت 1.4 كم.