شاهد: مسابقة لركوب الأمواج بمساعدة طائرات الورق في الصين
تقيم الجمعية الدولية لركوب الأمواج بواسطة أشرعة الورق (Kiteboarding) بطولة كايتفوبل KiteFoil العالمية لهذا النوع من الرياضة المثيرة، والتي يعتبرها البعض من أخطر الرياضات المائية بعد ركوب الأمواج العالية.
وتقام المسابقة حاليا على شاطئ ويفانغ بينهاي في شرق الصين، ويشارك فيها واحد وثلاثين متنافسا، منهم ثلاثة نساء يشاركن إلى جانب الرجال في نفس المسابقات. واحتل الصدارة في اليوم الثاني للمسابقة الانكليزي كونور بينبريدج، بينما احتل المركز الثاني ماكسيم نوشر من موناكو الحائز على عشر بطولات ركوب امواج عالمية وتسع بطولات فرنسية.