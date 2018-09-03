الرجوب: قرار الفيفا بإيقافي بسبب ميسي ظالم وسياسي بامتياز

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إنه سيستأنف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقافه، على خلفية اتهامه بالدعوة لحرق صور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتجاجاً على مباراة كان سيخوضها منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإسرائيلي في القدس.

وكان الرجوب قد دعم حملة قبل المونديال لعرقلة إقامة مباراة، كان المنتخب الأرجنتيني ينوي إجراءها أمام نظيره الإسرائيلي في القدس، ونقلها من حيفا.

الرجوب: قرار "الفيفا" إسرائيلي

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقده في مدينة البيرة بالضفة الغربية أن اللاعبين والطاقم الفني الخاص بالمنتخب الأرجنتيني، لم يرغبوا في خوض المباراة، وأنهم كانوا رافضين مصافحة أي سياسي إسرائيلي.