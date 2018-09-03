تجدد الاحتجاجات في البصرة والمحتجون يطالبون بالقضاء على الفساد

تجددت حركة الاحتجاجات في مدينة البصرة جنوب العراق وتصاعدت معها حدة التوتر بين المحتجين والقوات الأمنية إلى حد المواجهات المسلحة، بعد أن أقدمت قوات الجيش وقوات التدخل السريع على استخدام الرصاص الحي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين؛ ما أدى إلى إصابات عديدة في صفوف المحتجين.

وهدد المحتجون باقتحام حقل نفطي، إذا لم تلبِ السلطات العراقية مطالبهم بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير المياه الصالحة للشرب. مصالح الأمن ذكرت أنّ 150 متظاهرا تجمعوا أمام مدخل حقل النفط نهر بن عمر، وسط تصاعد الغضب الشعبي، من الخدمات السيئة وتفشي الفساد. كما تجمع محتجون آخرون في طريق شرقي البصرة يؤدي إلى الحدود مع إيران، وحاولوا منع الشاحنات من التحرك عبر الحدود.

ورشق مئات المحتجين المباني الحكومية في المدينة وحاولوا اقتحامها مطالبين بتحسين خدمات مياه الشرب التي يصفها السكان بأنها غير صالحة لملوحتها الزائدة.