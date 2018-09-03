دمشق وطهران تؤكدان مواصلة الصمود ومواجهة الضغوطات الغربية

شدّد الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة السورية دمشق على أنّ الضغوطات التي تمارسها دول غربية على دمشق وطهران "لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما. واعتبر الطرفان أنّ مسألة لجوء الغرب لممارسة الضغوط على سوريا وإيران يعبر عن "فشله في تحقيق المخططات التي رسمها للمنطقة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة الحفاظ على كل الأراضي السورية والعمل جنبا إلى جنب مع جميع الأطراف من أجل جولة إعادة الإعمار على نحو جماعي وعودة النازحين إلى ديارهم. وشدّد ظريف على ضرورة طرد الإرهابيين في الأجزاء المتبقية من إدلب ووضع المنطقة تحت سيطرة الشعب السوري.

ويأتي لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بوزير الخارجية الإيراني قبيل أيام قليلة من القمة الثلاثية التي ستعقد في إيران في السابع من هذا الشهر والتي ستجمع روسيا وإيران وتركيا، والتي يمكن أن يتم خلالها التوصل إلى تفاهمات حول معركة إدلب المقبلة.

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وتعاونت تركيا، التي دعمت لفترة طويلة جماعات من المعارضة السورية، مع روسيا وإيران فيما يتعلق بمحادثات بشأن سوريا على مدى الأعوام الماضية. كما أن لتركيا قوات في إدلب في مهمة مراقبة.