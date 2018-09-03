شاهد: بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي إسرائيل تخرج الفلسطينيين من بيوتهم

أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل صوتية وعبوات مسيلة للدموع يوم الاثنين على مدنيين عزل أثناء محاولتهم الدفاع عن منازلهم من الهدم.
وأمرت محكمة عسكرية إسرائيلية بهدم مجموعة من المباني في قرية الولجة الفسلطينية في الضفة الغربية، وقامت قوى الأمن الإسرائيلية بمرافقة الآليات أثناء التوجه إليها، وجوبهت باعتراض من قبل السكان الذين تم إخراجهم بالقوة من بيوتهم. ولم يتضح سبب هدم تلك المنازل.
الشرطة الاسرائيلية بدورها قالت إن "وسائل غير فتاكة" استخدمت عندما بدأت مجموعة من الفلسطينيين أعمال شغب ورشق الحجارة على قوات الأمن.