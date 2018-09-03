عشرات الآلاف من الألمان يحضرون حفلاً مناهضاً للعنصرية في شيمنيتس

بعد حوالي أسبوع من حادثة طعن قُتل فيها ألماني على أيدي اثنين يعتقد أنهم من المهاجرين، تجمع عشرات الآلاف من الناس في حفل موسيقي لمناهضة العنصرية نُظم بشكل عفوي يوم الاثنين في مدينة شيمنيتس شرق ألمانيا، وهي المدينة نفسها التي وقع فيها الحادث فيها الحادث وتبعه مظاهرات واحتجاجات من قبل مجموعات عنصرية معادية للاجئين ومجموعات أخرى مناهضة للممارسات العنصرية بحقهم.
وغنّت في الحفل فرق موسيقية ألمانية مثل Die Toten Hosen أو "البنطال الميت" ومغني الراب مارتيريا وكاسبر وفرق أخرى منها محلية، واختار منظمو الحدث وسم "نحن أكثر WeAreMore#" ليتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي التي قدرت عدد الحاضرين بـ 50 ألف شخص.