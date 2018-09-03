السجن ثماني سنوات ونصف لمهاجر طعن مراهقة حتى الموت في ألمانيا

أصدر القضاء الألماني حكما بالسجن مدته ثماني سنوات ونصف بحق مهاجر، أقر بجرمه المتعلق بطعن مراهقة تبلغ من العمر 15 سنة حتى الموت، وهي الجريمة التي التي أحدثت صدمة في ألمانيا، واستغلها اليمين المتطرف مثلما فعل في شمنيتز، ليقوم بحملة ضد الأجانب.

وكان طالب اللجوء الأفغاني عبد د. قد طعن المراهقة الألمانية ميا ذات الخمسة عشر ربيعاً بسكين مطبخ أمام أحد محلات السوبرماركت في مدينة كاندل بولاية راينلاند بفالز أواخر العام الماضي.