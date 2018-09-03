رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنحو 4 في المئة وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.
تونس ترفع سعر الوقود بنسبة 4% للمرة الرابعة هذه السنة
تونس ترفع سعر الوقود بنسبة 4% للمرة الرابعة هذه السنة
وقالت وزارة الصناعة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينارا تونسيا من 1.925 دينارا. وكانت المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير-كانون الثاني ومارس-آذار ويونيو-حزيران.
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وقال مسؤولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار إلى 4.3 مليار دينار، وبررت وزارة الطاقة الزيادة المذكورة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على المستوى العالمي، حيث تجاوز سعر البرميل الخام 75 دولارا.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.
وكان صندوق النقد الدولي حث خلال السنة الحالية على زيادة أسعار الوقود على أساس فصلي، وزيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور، في غياب ارتفاع ملحوظ لنسبة النمو في البلاد.
وتقدر الإحصاءات الرسمية التونسية العجز في ميزان الطاقة خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية 2018 بنحو 20054 مليار دينار (786 مليون دولار تقريبا)، مقابل 10526 مليار دينار للفترة نفسها من السنة الماضية.
وتأتي الزيادة المذكورة للوقود تزامنا مع إقالة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وزير الطاقة ومسؤولين آخرين، على خلفية شبهات فساد تعلقت باستغلال حقول النفط.