من سيفوز بشرف تشكيل الحكومة المقبلة في العراق؟

أكدت جماعتان سياسيتان عراقيتان أنهما شكلتا تحالفين في البرلمان الجديد بإمكان كل منهما تأليف حكومة بعد أشهر من الغموض السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في مايو-أيار الماضي. وأشار نواب بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أنهم شكلوا تحالفا سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، في حين أكد تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، وهو قائد فصيل شيعي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي أنه شكل تحالفه الخاص الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر.

والعامري والمالكي هما أبرز حليفين لإيران في العراق، وينظر إلى حيدر العبادي على أنه المرشح المفضل للولايات المتحدة بينما يصور الصدر نفسه على أنه قومي يرفض النفوذ الأميركي من جهة والإيراني من جهة أخرى.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا ومن المقرر أن ينعقد للمرة الأولى يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة. وأجرى العراق في مايو-أيار أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية لكن خلافات بشأن إعادة فرز الأصوات أجلت إعلان النتيجة النهائية حتى الشهر الماضي.

وأدت إعادة فرز الأصوات إلى تعطيل الوضع لمدة ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن تغيير كبير في النتائج التي كانت أعلنت في البداية إذ حافظ رجل الدين الشيعي الصدر على الصدارة بحصوله على 54 مقعدا.