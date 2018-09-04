تعديل حكومي في فرنسا يطال وزارتي البيئة والرياضة

تمّ تعيين رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرانسوا دي ريغيه وزيرا للانتقال البيئي، كما تمّ تعيين بطلة السباحة السابقة روكسانا ماراسينيانو وزيرة للرياضة خلال التعديل الحكومي الأخير في فرنسا، والذي جاء عقب استقالة وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل، هذا الثلاثاء بشكل مفاجئ؛ وهو اليوم نفسه المقرر فيه إجراء تعديل حكومي بعد استقالة وزير البيئة نيكولا هولو الأسبوع الماضي.

وبرحيل هولو وفليسيل، يخسر الرئيس إيمانويل ماكرون اثنين من الشخصيات الشهيرة في حكومته؛ وذلك تزامنا مع الكشف عن انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها حيث يعاني الرئيس الفرنسي من "فضيحة" شهدها صيف هذا العام تتعلق باتهام أحد مساعديه بمهاجمة أحد المحتجين، كما تعرض لانتقادات حادة بسبب الوضع الاقتصادي المخيب للآمال.

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وأشارت الصحف الفرنسية إلى أن فليسيل واجهت انتقادات شديدة في قطاع الرياضة رغم شعبيتها، لأنها لم تستطع الدفاع عن مصالح الروابط الصغيرة في مفاوضات الموازنات. وكانت فليسيل قد تولت وزارة الرياضة في ربيع العام الماضي، وشهدت فوز فرنسا بلقب كأس العالم في كرة القدم بمونديال روسيا 2018، كما سبق لها التتويج ببطولة العالم في المبارزة ست مرات، كما حصلت على ميداليتين أولمبيتين في الرياضة نفسها بأولمبياد أتالانتا 1996

وتأتي استقالة فليسيل في وقت يشعر القائمون على الرياضة في فرنسا بالقلق حيال إمكاناتهم، بعد عام على منح باريس استضافة الألعاب الأولمبية عام 2024.

كما أجبرت استقالة وزير البيئة نيكولا هولو المفاجئة الأسبوع الماضي الحكومة الفرنسية على إجراء تعديل حكومي بعيد إشغرته إلى العمل بمفرده" لمعالجة التحديات البيئية داخل الحكومة.