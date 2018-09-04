طالبان تعلن وفاة مؤسس شبكة حقاني الأفغانية المتشددة

أعلنت حركة طالبان، يوم الثلاثاء، وفاة جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني المتشددة، إحدى أقوى الجماعات في حركة التمرد في أفغانستان، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
وكان حقاني قد أسس الشبكة في السبعينيات لكنه تخلى عن قيادة عمليات الجماعة منذ بضع سنوات لابنه سراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان الأفغانية حاليا.
واشتهر جلال الدين حقاني لقتاله الجيش الأحمر إبان الاجتياح السوفييتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، وقد حصل آنذاك على مساعدة من الولايات المتحدة وباكستان. وكان حقاني مقرباً من أسامة بن لادن، زعيم القاعدة السابق ومحمّد عمر، المؤسس الروحي لحركة طالبان.
وسبق لجلال الدين حقاني وأن شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال تسعينيات القرن الماضي، لكنه إنتقل اعتبارا من العام 2001 الى محاربة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي بعد غزوها أفغانستان وإطاحتها بنظام طالبان.
وشبكة حقّاني هي الجناح المتطرف في حركة طالبان وقد نسبت إليها هجمات عدة في أفغانستان بعضها ضد القوات الاميركية وقوات الحلف الاطلسي كما يُشتبه بأنها على علاقة مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي شنّ اعتداءات دامية في كابول.
واتّهم حقاني بتدبير محاولة اغتيال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في العام 2008 وبتفجير السفارة الهندية في العاصمة الأفغانية كابل في العام نفسه، كما أدرج اسمه في قائمة مجلس الأمن بسبب نشاطاته المرتبطة بالإرهاب.
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