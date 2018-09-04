قيمة أمازون تتخطى التريليون دولار لتصبح ثاني أغنى شركة في العالم

بعد أسبوع واحد فقط من تخطي القيمة الإجمالية لأسهم عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل" تريليون دولار، قفزت شركة أمازون إلى القائمة لتصبح ثاني شركة في العالم يصل رأسمال أسهمها إلى تريليون دولار أيضا، ولتحتل المركز الثاني في سوق الأسهم.
تملك شركة أمازون 487,741,189 سهما، وأدت زيادة قيمتها 2 بالمئة يوم الثلاثاء لرفع قيمة السهم إلى 2,035.64 دولار، مما جعل إجمالي قيمة الشركة يتخطى التريليون دولار. وكانت شركة آبل قد تخطت هذا الرقم منذ أسبوع بعد زيادة 4.5 بالمئة طرأت على قيمة سهمها الواحد الأسبوع الفائت.
وسجلت أمازون نموا ملحوظا في مجال خدمات الويب التي تقدمها، ونما قطاع الأعمال بنسبة 50٪ تقريبًا في الربع الثاني من العام الحالي. وشهدت الأيام السبعة الأخيرة ارتفاعات مستمرة لقيمة أسهم الشركة وصلت إلى 72 بليون دولار أمريكي في آخر ايام التداول.