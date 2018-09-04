عاجل

عاجل

العالم

عاجل

دي ميستورا: أنباء الضربات الجوية في إدلب ربما تكون دلالة على فشل المحادثات الروسية التركية

تقرأ الآن:

دي ميستورا: أنباء الضربات الجوية في إدلب ربما تكون دلالة على فشل المحادثات الروسية التركية

دي ميستورا: أنباء الضربات الجوية في إدلب ربما تكون دلالة على فشل المحادثات الروسية التركية
حجم النص Aa Aa

الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها

المزيد عن