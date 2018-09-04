قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا للصحفيين اليوم الثلاثاء إن التقارير التي وردت عن ضربات جوية في إدلب بسوريا قد تكون دلالة على أن المحادثات الروسية-التركية لا تسير على نحو جيد.
دي ميستورا: أنباء الضربات الجوية في إدلب ربما تكون دلالة على فشل المحادثات الروسية التركية
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دي ميستورا: أنباء الضربات الجوية في إدلب ربما تكون دلالة على فشل المحادثات الروسية التركية
وكانت المحادثات تسعى لمفاوضة القوات المعارضة للأسد على إجلاء إدلب قبيل الهجوم المرتقب للقوات السورية على المنطقة التي تعد أحد آخر جيوب المعارضة السورية.
وكان دي ميستورا قد وصف المحادثات سابقاً بالأساس لتقرير مصير منطقة إدلب الخاضعة للمعارضة دون إراقة دماء.
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