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شاهد: امرأة تهرب بسرعة جنونية من الشرطة وتعرض طفلها للخطر

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شاهد: امرأة تهرب بسرعة جنونية من الشرطة وتعرض طفلها للخطر

شاهد: امرأة تهرب بسرعة جنونية من الشرطة وتعرض طفلها للخطر
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في مشهد يشبه أفلام المطاردة قادت إمرأة سيارتها الرياضية بسرعة جنونية على الطريق السريع في مدينة سان أنطونيو في الولايات المتحدة الأمريكية، وحطمت سيارتها قبل أن تركض إلى سيارة عابرة معرضة طفلها الرضيع خلال كل ذلك الوقت لما تمر فيه من مغامرات خطيرة وخارجة عن القانون.

مقاطع فيديو الملتقطة من الجو التي أصدرتها إدارة السلامة العامة في تكساس يوم الجمعة 31 أغسطس - آب أظهرت المرأة وهي تناور بسيارتها بسرعة وصلت لـ 150 كم في الساعة على طول الطريق السريع 90، وقام أحد عناصر الشرطة بإيقافها بواسطة سلسلة معدنية خاصة مما أدى إلى التخفيف من سرعتها واصطدامها بشاحنة صغيرة كانت تقف عند الضوء الأحمر.

وظهرت بعد ذلك المرأة وهي تخرج من سيارتها طفلاً في مقعد خاص للرضّع وتركض لتعبر الطريق السريع وتصعد في سيارة أخرى تقودها أم برفقة ابنها، وقالت الشرطة أنها حاولت اختطافهما لتستعمل السيارة للهرب.

وتمكنت السلطات في النهاية من القبض على المرأة التي تقول وسائل الإعلام المحلية إنها متهمة بتعريض أطفال للخطر وحيازة مادة خاضعة للرقابة والتهرب من مذكرة توقيف، وتم تسليم طفلها إلى خدمات حماية الطفل.

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