بعد سنوات من الحرب، ما زال اليمنيون يتمسكون بالأمل ويحلمون بعودة السلام إلى بلادهم بفضل محادثات جينيف بين أطراف الصراع.
محادثات جينيف... أمل اليمنيين في عودة السلام لبلادهم
محادثات جينيف... أمل اليمنيين في عودة السلام لبلادهم
وكانت الأمم المتحدة قد دعت الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين إلى محادثات سلام في جينيف في السادس من أيلول/سبتمبر الحالي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث قد حاول عدة مرات التوسط بين طرفي الصراع من خلال زياراته المتكررة للبلاد، إلا أن محاولاته لم تؤد إلى نتائج حقيقية.
ورغم الجهود المتكررة لوقف النزاع والدعوة إلى المفاوضات، يستمر التحالف العربي الذي تقوده السعودية بقصف المدنيين. وبعض عمليات القصف ارتقت إلى جرائم حرب بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وكانت الغارات الجوية للتحالف قد أصابت حافلة مليئة بالأطفال مما أدى إلى مقتل أكثر من أربعين طفلاً. ورغم ذلك، تستمر الرياض بالحديث عن "شرعية عملياتها العسكرية في اليمن".
ويبدي اليوم اليمنيون الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو تلك المسيطر عليها من قبل الحوثيين أملهم بأن تثمر المفاوضات ويعود السلام لبلادهم، وذلك بعد ثلاث سنوات من الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف يمني وأدخل البلاد في مجاعة وأزمة إنسانية.
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