كولن كايبرنيك "المشاكس" على غلاف الحملة الإعلانية الجديدة لنايكي

اختارت شركة "نايكي" لاعب كرة القدم الأميركية، الأميركي كولن كايبرنيك، كإحدى الشخصيات الرياضية التي ستروّج لحملتها الإعلانية القادمة، احتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على إطلاق شعارها "جاست دو إت" أي "فقط افعلها".
وقالت الشركة إن حملة الإعلانات الجديدة ستضمّ نجوماً آخرين بينهم لاعبة كرة المضرب المخضرمة، سيرينا وليامز، ولاعب كرة السلة جيمس ليبرون.
كولن كايبرنيك، الظهير السابق لنادي سان فرانسيسكو، غرّد عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين، ووضع أحد ملصقات الحملة وكتب عليه "آمن بشيء، حتى لو يعني ذلك التضحية بكل شيء".
بحسب بعض الصحف الأميركية، إن الرسالة التي يتضمّنها الإعلان الجديد مرتبطة بقصة كايبرنيك الشخصية، فالأخير رفض في العام 2016 الوقوف احتراماً للنشيد الوطني الأميركي قبل إحدى المباريات.
وبرّر الظهير الأميركي آنذاك عدم وقوفه احتراماً للنشيد قائلاً: "إن ما قام به نوع من الاحتجاج على الظلم الذي يطال الأميركيين من ذوي البشرة السوداء"، مضيفاً: "هناك أموات في الشوارع الأميركية والجناة أحرار".
وتابع كايبرنيك احتجاجاته في العام 2016 ولم يوقع لصالح أيّ نادٍ بعد ذلك.
وثمة تساؤلات أثيرت في الصحافة الأميركية حول ردّة فعل المستهلكين على اختيار "نايكي" لهذا الرياضي "المشاكس" تحديداً، من أجل إتمام حملتها الإعلانية.
مواضيع رياضية أخرى على يورونيوز:
ورغم أنه لم يعد يمارس اللعبة، إلا أنّ كايبرنيك يُعتبر من أفضل اللاعبين الأميركيين في الدوري الأميركي لكرة القدم الأميركية، وهو اتهم الاتحاد الأميركي لكرة القدم بالتواطؤ ضده لإبقائه خارج الملعب.
وكانت نايكي الأميركي قد أطلقت في الأسبوع الماضي فيلماً جاء بعنوان "صوت الإيمان" وهو يروي قصة النجمة سيرينا وليامز التي كانت تحلم منذ بلغت التاسعة بالمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب.
ومنذ ذلك الحين، حصدت وليامز 23 لقباً دولياً ومحلياً، ستّة منها في البطولة التي حلمت بالمشاركة فيها.