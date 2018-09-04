بمشاركة 40 دولة... تصميمات بينالي لندن تثير "العواطف الانسانية"

يستضيف بينالي لندن للتصميم هذا العام 40 دولة ستقدم إبداعات تصميمية حول موضوع "الحالات العاطفية Emotional states ".
ويستقطب الحدث الأبرز للفن المعاصر مجموعة من عشاق التصميم الموهوبين حول العالم. ويهدف الموضوع المختار إلى إظهار قدرة التصميمات المختلفة على التأثير النفسي والعاطفي على الجمهور.
وشهد المعرض أفكاراً لتصاميم إبداعية وبعضها كان مبتكراً كلياً ومختلفاً بشكل جذري عن السنوات السابقة. على سبيل المثال، شارك استوديو" INI" ممثلاً عن اليونان بجدار مصنوع من البلاستيك بطول 17 متراً. ويتفاعل الجدار مع المارة وينثني ويتحرك. وتقول المصممة المشاركة عن الاستوديو : " هذه استجابة للحالات العاطفية المطلوبة في بينالي هذا العام، حركة وديناميكية".
ومن نيويورك، شارك متحف كوبر هيويت سميثسونيان بتصميم يوظف التكنولوجيا الحديثة في التعرف على الإنسان من خلال ملامح وجه. حيث صنع المصمم آر.لوك دوبوا شاشتين حساستين للوجه. وحمل التصميم عنوان "قيم الوجه Face Values".
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أما فلين تالبو، فأراد الاحتفال بصدور قانون أسترالي يتعلق بزواج المثليين عبر تصميم نسخة مبهرة من ألوان قوس قزح المصنوع من الألياف الضوئية مع تأثيرات بصرية وحسية تهدف لنشر البهجة عند النظر إليه.
ويستمر بينالي لندن من 4 إلى 23 ايلول/سبتمبر الحالي.
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