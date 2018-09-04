علاقة فان غوغ بالإله في فيلم "عند باب الخلود"

تقول رواية رسمية إن الرسام فانسان فان غوغ انتحر في يوليو-تموز 1890 عن عمر ناهز 37 سنة، ولكن توجد نظرية أخرى بشأن الفنان الهولندي يقدمها فيلم عرض أمس الإثنين في مهرجان البندقية السينمائي في دورته 75.

"عند باب الخلود" أو "آت إيترنيتي غايت"، فيلم للرسام والسينمائي الأميركي جوليان شنابل تم تصويره في باريس، هذا الفيلم ليس سيرة ذاتية لفان غوغ، ولكنه مجموعة مشاهد مستوحاة من أحداث عدة شهدتها حياة فان غوغ ولوحاته الزيتية.