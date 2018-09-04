شاهد: آلاف المنقذين الصينيين يواصلون البحث عن مفقودين بسبب الفيضانات
واصل المئات من عناصر فرق الإنقاذ الصينيين البحث عن 15 شخصا ما زالوا مفقودين، بعد أن اجتاح فيضان مدينة مانغدونغ في محافظة يونان جنوب غربي البلاد قبل يومين. وتسببت الكارثة الطبيعة أيضا في إصابة سبعة أشخاص بجروح، كما أجبرت أكثر من 1500 شخص على إخلاء منازلهم. ويشارك في عمليات الإنقاذ 400 جندي وألفا عنصر من المؤسسات الحكومية، في وقت فعلت اللجنة الوطنية الصينية لمجابهة الكوارث ووزارة إدارة الطوارئ الدرجة الرابعة من سلم الطوارئ، للاستجابة لدعم جهود الانقاذ في المنطقة المنكوبة.