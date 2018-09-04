اليابان: أكبر معمّرين في العالم يحتفلان بتحطيم رقم موسوعة غينيس

رسمياً أصبح بإمكان اليابان التي تشتهر بوجود أكثر أعداد للمعمرين بالعالم، أن تحتفي بالزوجين ماساو ومياكو الذين أدرجتما موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر زوجين معمّرين على قيد الحياة، بمجموع بلغ 208 أعوام. يأتي هذا بينما يحتفي الزوجان بمرور 81 عاماً على زواجهما.
غينيس تحققت
ويظهر في الصورة الزوج ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) والزوجة مياكو (100 عام) في مقاطعة كاجاوا، كأكبر زوجين على قيد الحياة، مع شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تحملها الزوجة التي رأت ذلك يعود إلى صبرها ثمانين عاماً!
وتأكد أن ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) وزوجته مياكو (100 عام) هما أكبر زوجين على قيد الحياة، بعد أن جمعت موسوعة غينيس العالمية عمريهما. والاثنان متزوجان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1937.
وقالت مياكو وهي تضحك "أنا سعيدة للغاية. الأمر يرجع لصبري في الحقيقة... أنا سعيدة لدرجة أنني على وشك البكاء".
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الظروف منعت إقامة حفل زفاف
الزوجان ماساو ومياكو لم يتمكنا من إقامة حفل زفاف، لأن اليابان كانت بصدد خوض حرب آنذاك، وانتدب ماساو كجندي للخارج، لكن هذا لم يمنعهما من تأسيس أسرة كبيرة، أضافت لأفرادها الحفيد الخامس والعشرين الذي ولد الشهر الفائت.
وقالت ابنتهما هيرومي "إنهما في المرحلة الأخيرة من حياتهما، وإنه لشرف بالنسبة لهما أن يحصلا على هذه الجائزة. أتمنى أن يواصلا حياتهما بسلام".
وبحسب مؤشر السعادة العالمي لعام 2017، ظهرت اليابان مع بضع دول أخرى كمراكز يعيش فيها الناس سنوات أطول بكثير من متوسط الأعمار العالمي، الذي يبلغ 71 سنة. كوريا الجنوبية (90 سنة)، سنغافورة (83.1 سنة)، اليابان (83 سنة)، إسبانيا (82.8 سنة)، سويسرا (81 سنة)،
وفي جزر أوكيناوا اليابانية التي عادة ما تدعى "أرض الخلود" فيها المئات تبلغ أعمارهم أكثر من 100 عام.