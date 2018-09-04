اليابان: أكبر معمّرين في العالم يحتفلان بتحطيم رقم موسوعة غينيس

رسمياً أصبح بإمكان اليابان التي تشتهر بوجود أكثر أعداد للمعمرين بالعالم، أن تحتفي بالزوجين ماساو ومياكو الذين أدرجتما موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر زوجين معمّرين على قيد الحياة، بمجموع بلغ 208 أعوام. يأتي هذا بينما يحتفي الزوجان بمرور 81 عاماً على زواجهما.

غينيس تحققت

ويظهر في الصورة الزوج ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) والزوجة مياكو (100 عام) في مقاطعة كاجاوا، كأكبر زوجين على قيد الحياة، مع شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تحملها الزوجة التي رأت ذلك يعود إلى صبرها ثمانين عاماً!