القبض على شخص "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة" حاول تفجير السفارة الأمريكية بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض على شاب بعد اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره "لاستخدامها في عمل عدائي" بميدان يقع بالقرب من السفارة الأمريكية بوسط القاهرة يوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحقيبة كانت تحتوي على مواد كيمائية قابلة للاشتعال وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة".

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت شابا اليوم الثلاثاء بعد انفجار عبوة ناسفة في محيط السفارة الأمريكية بوسط القاهرة. وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مجاورة لموقع الحدث الشخص أثناء انفجار القنبلة المبكر داخل حقيبة ظهره.

وقالت المصادر إنه لم ترد تقارير عن إصابة أحد. وذكرت شاهدة أنها سمعت انفجارا ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة.

وأضافت أن قوات الأمن طرحت الشاب أرضا وهي تحاول إخماد الحريق.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة على حسابها على تويتر "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات.... يرجى توخي الحذر". ونصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب المنطقة.

وناشدت السفارة مواطنيها بالابتعاد عن موقع الحدث قبل أن تؤكد استتابة الوضع في تغريدة لاحقة.

ونشر مستخدم مصري لموقع تويتر عدة فيديوهات قال إنها لأفراد الشرطة أثناء تدخلهم للقبض على الشخص الذي يعتقد بأنه حاول تفجير قنبلة بمحيط الشفارة بحي غاردن سيتي بوسط العاصمة المصرية.

وقال شهود من رويترز إن قوات الأمن طوقت المنطقة بينما انتشر بها عشرات من أفراد الشرطة.