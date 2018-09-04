ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الثلاثاء أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في سوريا يوم الثلاثاء لكن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها.
وكالة سانا: الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية
وكالة سانا: الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية
ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية استهدفت "بعض المواقع العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة".
وأضافت الوكالة "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة انفجارات سمعت في المنطقة الواقعة بين مصياف ووادي العيون قرب مدينة حماة، وهي مناطق توجد بها منشآت عسكرية إيرانية.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الهجوم استهدف المنطقة المحيطة بمدينة بانياس الساحلية للمرة الأولى وسقط صاروخان على بعد نحو كيلومتر من مصفاة نفطية.
ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعقيب على التقرير.
وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ.
وقالت الوكالة السورية إن الطائرات "تسللت على علو منخفض من غرب بيروت".
وسمع صحفيو رويترز في العاصمة اللبنانية بيروت أصوات طائرات مرتفعة على نحو غير معتاد قبل فترة قصيرة من ورود الأنباء على وسائل الإعلام السورية.
وقال تلفزيون الميادين اللبناني إن طائرات حربية إسرائيلية "حلقت على علو منخفض فوق مناطق لبنانية مطلقة بالونات حرارية ومنسحبة باتجاه البحر بالتزامن مع سماع التفجيرات بريف حماه".