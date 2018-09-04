مظاهرات في إسرائيل احتجاجا على زيارة الرئيس الفلبيني دوتيرتي

تجمع عشرات من المتظاهرين الغاضبين في القدس يوم الاثنين يحملون لافتات ويحتجون على زيارة الزعيم الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى إسرائيل.
الزعيم المثير للجدل الذي يعتقد أن سبب الإغتصاب هو وجود النساء الجميلات أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثاني زيارة له لإسرائيل.
وتأتي صفقات أسلحة دفاعية ومجالات أخرى للتعاون على جدول أعمال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام. ومن المتوقع أيضا أن يناقش الاثنان إقامة خط طيران مباشر بين إسرائيل والفلبين، واتفاقات تعاون زراعي وأمني.
على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قالت زعيمة حزب ميريتس الإسرائيلي اليساري تامار زاندبرغ إن نتنياهو "على استعداد لتبييض سمعة زعيم غير شرعي يحيي هتلر ويفخر بذبح مواطنيه وانتهاك حقوق الإنسان، لماذا؟" وتابعت "لأن دوتيرتي مستعد لدعم الاحتلال".
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الرجل الذي شبه نفسه بهتلر يزور إسرائيل
ومن المفارقة أن يقوم الزعيم الفلبيني الذي شبه نفسه بهتلر بزيارة متحف المحرقة اليهودية ياد ماشيم، الذي غالبا ما يعرج عليه الرؤساء والدبلوماسيين أثناء زياراتهم لإسرائيل.
دوتيرتي شبه حربه الشهيره على المخدرات بحرب الزعيم النازي أدولف هتلر على اليهود خلال الحرب العالمية الثانية حين قال سابقاً إن "هتلر قتل 3 ملايين يهودي وهناك 3 ملايين مدمن على المخدرات" مضيفاً أنه سيكون سعيداً "بذبحهم"، وأضاف أيضا "إن كان لدى ألمانيا هتلر فالفلبين لديها (أشار إلى نفسه)".
وبالرغم من اعتذاره عما قاله في وقت لاحق لكن سجل دوتيرتي "الحقوقي" حافل بالتجاوزات، مثل إهانته المستمرة للمرأة والسخرية من جرائم الاغتصاب، وعمليات قتل جرت خلال حربه على المخدرات والتي أدت لمقتل ما يقرب من ألفي شخص بدون محاكمة طبقاً لمنظمات حقوقية.