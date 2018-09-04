توني بلير:خطة تيريزا ماي بشأن البريكسيت "محكوم عليها بالفشل"

هل تتجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في سياستها نحو الطريق الصحيحة؟ طرحنا هذا السؤال على توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق ورد بالقول إن مقترح حكومة بلاده بشأن البريكسيت بأنه "محكوم عليه بالفشل".

وأضاف بلير: "إنه ومما لا شك فيه أن خطة تيريزا ماي لها نوايا حسنة وهي تطمح إلى تحقيق الأفضل. فهي تعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر ينبغي أن يتحقق وهي تدري أنه ربما أمراً غير جيداً و لكننا نعتقد أنه أمر يجب أن ياخذ طريقه نحو التنفيذ. فهي تقول في قرارة نفسها حسنا إنه ينبغي أن يكون بإمكاني ان أقول لمن صوتوا لصالح البريكسيت، لقد أنجزنا ما وعدنا به،كما قمنا بما استطعنا من أجل حماية الاقتصاد. لكن القيام بذلك لن ينال رضا لا من صوتوا من أجل البريكسيت و لا أولئك الذين يرون في فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي فكرة سيئة".

ويضيف توني بلير: "قد يبدو الأمر كحل وسط ذكي ، لكنه في الواقع حل سيىء لكلا الجانبين ولن يرضي أحدًا. هذا هو السبب في أنني لا أعتقد أنه سيحظى بموافقة مجلس العموم. أعتقد أن البرلمان سيرفض المقترح في نهاية المطاف".

خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقضي بأن تحافظ بلادها على علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد البريكسيت، هذه الخطة لاقت انتقادا شديدا داخل حزب تيريزا ماي المحافظ ذاته.

ما هي خطة تشيكرز؟

هي خطة الحكومة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتقضي خطة تشيكرز ببقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية. لكن قال بعض مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إن الخطة تعني أن اجزاء في الاقتصاد البريطاني ستضل خاضعة للقواعد التي تقر في بروكسل.

وتقول بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما يريدان التوصل لاتفاق بشأن الانفصال في اجتماع المجلس الأوروبي يوم 18 أكتوبر تشرين الأول لكن دبلوماسيين يعتقدون إن هذا التاريخ تفاؤلي للغاية. وإذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق في أكتوبر تشرين الأول فيمكن إبرامه في اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

وقال ريس موج إن ترك الاتفاق إلى ديسمبر كانون الأول سيكون "مخاطرة كبيرة" لأن هذا لن يترك للبرلمان البريطاني سوى ثلاثة أشهر فقط لإقراره.

مشرع بريطاني: ماي قد تواجه مشكلة بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس مجموعة ذات نفوذ من المشرعين البريطانيين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تجد مشكلة في إقرار خطتها للخروج من التكتل في البرلمان قبل اليوم المقرر للخروج إذا لم تغير مقترحاتها. ويعارض جاكوب ريس موج رئيس مجموعة البحث الأوروبية، وهي فصيل داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، بشدة خطة الحكومة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم (خطة تشيكرز) ويؤيد انفصالا صريحا من التكتل بحلول 29 مارس آذار العام المقبل.

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