وزير الخارجية الفرنسي في متحف اللوفر أبو ظبي

قام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة إلى متحف اللوفر أبو ظبي لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي إلى جانب وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي. وفي زيارة أولية عرج لودريان على المعرض المؤقت الجديد "من وحي اليابان"، المخصص للحوار الفني والثقافي بين اليابان وفرنسا من خلال أعمال اثني عشر فنانا من القرنين التاسع عشر والعشرين من مجموعات متاحف اللوفر أبو ظبي وأورسيه وغيمييه والفنون الزخرفية.
وزار وزير الخارجية الفرنسي أيضا مدينة مصدر، وهي المدينة الذكية والمستدامة التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الطاقة الخضراء ومكافحة التغير المناخي، كما زار المدرسة الفرنسية لويس ماسينيون.
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وقالت نورة الكعبي، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي المشترك لإطلاق الحوار: "نحتفل هذا العام بمئوية زايد، القائد المؤسس الذي أرسى قواعد العلاقات الإماراتية-الفرنسية، وأسسها على أرضية صلبة لتشهد نهضة شاملة في كل المسارات".