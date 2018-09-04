فنزويلا تطلق نظام دفع جديد للبنزين في المناطق الحدودية للحد من التهريب

تطلق فنزويلا قريبا نظام دفع جديد للبنزين، المدعوم إلى حد كبير في المناطق الحدودية للبلاد، وذلك كجزء من برنامج نموذجي يهدف إلى الحد من التهريب بحسب ما جاء في خطاب تلفزيوني للرئيس نيكولاس مادورو.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد أكد الشهر الماضي أنّ أسعار البنزين في البلاد وهو الأدنى في العالم، ينبغي رفعها إلى المستويات الدولية، إلى جانب اعتماد خطة لدعم السائقين.
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في الأثناء ستحدث الحكومة أجهزة الكترونية جديدة للشحن في محطات الوقود الموجودة في ثماني ولايات قرب المعابر الحدودية مع كل من كولومبيا والبرازيل والكاراييب، في محاولة لإيقاف تهريب الوقود.
ويأتي الاجراء في إطار خطة أوسع تعتزم وفقها حكومة مادورو الخروج بالبلد المنتج للنفط من حالة الركود والتضخم.
ولم يشر الرئيس الفنزويلي إلى سعر محدد، ولكن لتر البنزين يباع في محطات الوقود في مدينة كوكوتا الكولومبية بما يعادل 0.62 سنتا.
ووعد مادورو بتوفير الدعم للوقود لحاملي بطاقة "أرض الأجداد" الوطنية، وهي الأداة التي تستعملها الحكومة لمنح العلاوات.